Invasões a condomínios em São Paulo aumentam durante férias Mais de 1.200 casos registrados nos primeiros meses do ano no estado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Número de invasões a condomínios costumam aumentar no período de férias, alertam especialistas

Nos primeiros cinco meses deste ano, mais de 1.200 condomínios em São Paulo foram alvo de assaltantes. Especialistas em segurança alertam que durante as férias, o número de invasões pode aumentar.

Em um dos casos, um suspeito conseguiu entrar em um prédio ao burlar o sistema de biometria da portaria, seguido por outros criminosos que arrombaram o portão. Em outro incidente, uma quadrilha invadiu uma mansão, fez reféns e roubou dinheiro e objetos de valor. O grupo foi localizado pela polícia, resultando em troca de tiros, com um suspeito morto, outro ferido e dois presos.

Dados do Portal da Transparência indicam que mais de 21 mil furtos e roubos a residências ocorreram no estado durante o período mencionado. Em São Bernardo do Campo, três assaltantes arrombaram um portão, furtaram bicicletas e uma moto; a portaria virtual acionou a polícia imediatamente. Especialistas recomendam medidas adicionais de segurança, como a instalação de um segundo portão para mitigar os riscos de invasões.

Assista ao vídeo - Número de invasões a condomínios costumam aumentar no período de férias, alertam especialistas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!