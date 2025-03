Investigação sobre morte de criança em condomínio no Rio continua Depoimentos de síndico e funcionários são colhidos pela polícia JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 23h37 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h37 ) twitter

Polícia do RJ ouve síndico e funcionária do prédio onde queda de pilastra matou uma menina de 7 anos

A polícia do Rio de Janeiro está investigando a morte de uma criança de 7 anos, atingida por uma pilastra de concreto em um condomínio. O corpo da menina, Maria Luisa Oldembergas, foi cremado em uma cerimônia privada. Técnicos do Conselho Regional de Engenharia estão analisando a estrutura do local, e uma reforma anterior pode ter ocultado falhas.

Durante a investigação, o síndico e dois funcionários do condomínio prestaram depoimento. Um laudo pericial está previsto para ser concluído em breve. Além disso, representantes da construtora, síndicos anteriores e moradores antigos serão chamados para depor. Os pais da criança também deverão ser ouvidos na próxima semana.

O condomínio, construído há 15 anos, já tinha pilastras previstas em seu projeto original. Especialistas indicam que a força exercida por brinquedos como balanços deve ser considerada na construção para evitar acidentes. Sugestões incluem reforçar a estrutura com ligações aéreas ou bases mais robustas.

