Investigação sobre morte de líder do Comando Vermelho no Rio de Janeiro Polícia apura óbito de chefe da facção no Complexo do Alemão 02/06/2025 - 23h22

Polícia do RJ investiga morte do Professor, um dos principais chefes do Comando Vermelho

A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro está investigando a morte de Fhillip da Silva Gregório, conhecido como Professor, um dos principais líderes do Comando Vermelho. Ele era responsável pela aquisição de armas para a facção e estava foragido desde 2018. Após deixar a prisão em uma saída temporária, passou a viver no Complexo do Alemão, onde construiu uma residência luxuosa.

O incidente ocorreu quando o traficante deu entrada em uma unidade de saúde, ferido por um tiro. A mulher que o acompanhava alegou que o disparo foi acidental e apresentou a arma usada. Ela também mencionou que o Professor estava enfrentando um período de depressão. Como medida de segurança, a polícia militar intensificou a vigilância na região e as aulas foram suspensas em 17 escolas locais.

O Professor era uma figura de destaque dentro da organização criminosa, com conexões em países como Peru, Paraguai, Bolívia e Colômbia. Apesar de sua morte, a expectativa é que outro membro da facção assuma sua posição, possivelmente alguém com um perfil mais violento.

