Diadema (SP) se torna ponto estratégico para o tráfico de drogas ao servir como base de distribuição

A Polícia Civil descobriu que a cidade de Diadema, na Grande São Paulo, era usada como entreposto para a distribuição de drogas. A investigação descobriu que a quadrilha planejava explodir uma das pontes da Rodovia dos Imigrantes para roubar um carro-forte. Em dois meses, as operações policiais da Delegacia de Diadema resultaram em 18 prisões e apreensão de quase 180 kg de drogas. Entre janeiro e abril, segundo o Ministério da Justiça, mais de 46 mil quilos de drogas foram apreendidos no estado. Em todo o país já foram quase 500 toneladas.



