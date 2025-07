Investigação sobre roubo de vacinas em São Paulo destaca falta de escolta Caminhão com medicamentos valiosos foi alvo de criminosos em Guarulhos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 23h19 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia investiga roubo de carga valiosa de vacinas, cujo transporte foi feito sem escolta

Na região metropolitana de São Paulo, um caminhão transportando vacinas do Ministério da Saúde foi roubado por criminosos em Guarulhos. A carga incluía mais de R$ 1,5 milhão em medicamentos valiosos, como mais de 2.800 vacinas e caixas de botox destinadas a clínicas privadas.

Durante o assalto, o motorista foi feito refém enquanto os ladrões transferiam a carga. A quadrilha teria usado um dispositivo para bloquear o rastreador do veículo, dificultando sua localização. Após a retomada do sinal, a Guarda Municipal foi acionada, mas os criminosos já haviam fugido com os produtos. O motorista foi liberado ileso.

As vacinas faziam parte de um lote excedente e estavam seguradas. A empresa responsável pelo transporte afirmou ter seguido todos os protocolos de segurança, apesar da ausência de escolta.

O caso reflete um problema crescente no estado de São Paulo, onde foram registrados 34 roubos de cargas de medicamentos entre janeiro e maio deste ano, resultando em prejuízos superiores a R$ 7,5 milhões. Produtos roubados muitas vezes são vendidos ilegalmente na internet, representando um risco à saúde pública.

‌



Assista ao vídeo - Polícia investiga roubo de carga valiosa de vacinas, cujo transporte foi feito sem escolta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!