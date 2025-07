Nova série do Jornal da Record mostra como criminosos usam a tecnologia para praticar estelionato

Obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro por artifício ou meio fraudulento gera pena de um a cinco anos de prisão. O crime do artigo 171 do código penal brasileiro é o tema da nova série do Jornal da Record. Criminosos usaram o rosto e a voz de um pediatra de Brasília para extorquir dinheiro de pessoas nos Estados Unidos. O falso médico criado por eles também publicava conteúdo de pedofilia. Todo esquema foi montado com o uso de inteligência artificial. Na nova série do Jornal da Record você vai saber como criminosos usam a tecnologia para enganar as pessoas.



