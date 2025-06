Irã e Israel trocam ataques após cessar-fogo Conflito persiste mesmo após anúncio de trégua por Donald Trump JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 23h27 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h27 ) twitter

Irã e Israel voltam a se atacar mesmo após início do cessar-fogo

O anúncio de um cessar-fogo feito por Donald Trump durante a madrugada surpreendeu Israel. Apesar da trégua marcada para começar seis horas depois, Israel atacou alvos militares em Teerã, resultando na morte de um importante cientista nuclear iraniano. Em resposta, o Irã lançou 22 mísseis contra Israel, atingindo um prédio residencial e causando quatro mortes.

Mesmo após o início oficial do cessar-fogo às dez e meia da manhã, o Irã disparou mais dois mísseis ao norte de Israel, que foram interceptados. Após conversas entre Trump e Netanyahu, Israel realizou um ataque limitado contra uma estação de radar iraniana. Netanyahu afirmou que a ameaça iraniana foi neutralizada e que agora o foco se volta para a Faixa de Gaza, onde reféns ainda estão sob poder do Hamas.

A rotina em Israel ainda não voltou completamente ao normal. O metrô permanece inoperante desde o primeiro ataque iraniano, mas algumas estações começam a esvaziar à medida que as restrições são suspensas. Escolas e serviços não essenciais retomam suas atividades presenciais, enquanto o aeroporto de Tel Aviv se prepara para reabrir com a normalização do espaço aéreo.

