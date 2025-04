Israel amplia operações militares na Faixa de Gaza para libertar reféns Exército israelense avança em território palestino visando resgate de 59 reféns JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 23h55 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h55 ) twitter

Exército israelense ocupa parte da Faixa de Gaza na tentativa de libertar reféns do Hamas

O exército de Israel iniciou uma nova fase da operação na Faixa de Gaza com o objetivo de resgatar reféns mantidos pelo Hamas. Durante a ação, dois foguetes lançados do território palestino foram interceptados, tendo como alvo a cidade de Sderot, sem causar feridos.

O ministro da Defesa de Israel anunciou que a operação militar está sendo expandida, com planos de ocupar grandes áreas que serão anexadas a zonas de segurança. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que as forças militares ocuparão a região entre Rafah e Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, como parte da estratégia para pressionar o Hamas a libertar os reféns.

No norte do território, em Jabalia, o exército israelense relatou ataques a alvos terroristas em um centro de comando e controle. Além disso, as forças armadas confirmaram ataques a bases terroristas na Síria, intensificando a pressão sobre o grupo terrorista.

