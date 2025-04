Israel confirma morte de líder do Hamas envolvido em ataque Mahmud Ibrahim Hasan Abu Hisirah estava ligado a ações terroristas contra Israel JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 16/04/2025 - 21h05 ) twitter

Israel confirma a morte de mais um chefe do Hamas

As forças de segurança israelenses confirmaram a morte de Mahmud Ibrahim Hasan Abu Hisirah, um líder do grupo Hamas envolvido no planejamento de um ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023. Ele atuava próximo a um dos principais comandantes militares do grupo.

A Jihad Islâmica, aliada do Hamas, divulgou imagens de um refém israelense. O refém, Rom Braslavski, fez um apelo por ajuda ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A revista Time incluiu Noa Argamani, uma ex-refém israelense que ficou em poder do Hamas por 246 dias, entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Suas imagens durante o sequestro se tornaram emblemáticas do drama vivido pelos reféns do grupo.

