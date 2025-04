Comandante responsável por armar o Hamas é morto pelo exército de Israel em Gaza

O exército israelense confirmou a morte de Muhammad al-'Ajlah, comandante do Hamas responsável por armar o grupo terrorista. Ele foi abatido em uma ofensiva no norte da Faixa de Gaza, com identidade confirmada nesta segunda-feira(14). No sul do território, uma área foi bombardeada em busca de outro comandante. Benjamin Netanyahu visitou Gaza, elogiando o empenho das tropas e declarando: "Estamos determinados a libertar nossos reféns e a alcançar todos os nossos objetivos de guerra." As negociações pelo cessar-fogo, mediadas por Egito, Estados Unidos e Catar, continuam sem avanços, após terem começado no Cairo. O governo israelense acredita que 24 dos 59 reféns estejam vivos. O Hamas, porém, admitiu ter perdido contato com os sequestradores do soldado Idan Alekander, que possui cidadania americana e israelense.



