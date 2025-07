Israel elimina militantes do Hamas e enfrenta desafios para cessar-fogo Israel afirma ter eliminado 100 membros do Hamas em ações recentes em Gaza JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h03 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h03 ) twitter

Israel elimina 100 terroristas ligados ao Hamas nas últimas semanas na Faixa de Gaza

Israel comunicou a eliminação de 100 militantes associados ao Hamas nas últimas semanas, com operações se concentrando no norte de Gaza. Entre os eliminados está Nasr Ali Quneita, envolvido em ataques a comunidades próximas à Faixa de Gaza e no sequestro de vários reféns, incluindo gêmeos ainda em cativeiro.

Emily Damari, anteriormente em poder dos sequestradores por 40 dias, compartilhou sua experiência traumática através das redes sociais. Durante estas operações, três militares israelenses perderam a vida, enquanto as forças israelenses continuaram sua atuação em cinco frentes dentro do território palestino.

As discussões sobre um cessar-fogo, sediadas em Doha, enfrentam obstáculos. Israel propôs um plano para a retirada de suas forças, mas o Hamas parece resistente à ideia. A importância estratégica do corredor de Morag, conquistado durante o conflito, é ressaltada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que considera o controle da região crucial para a segurança nacional.

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump expressou confiança em uma resolução futura, apesar das dificuldades nas conversas de paz.

