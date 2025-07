Israel enfrenta impasse em negociações de paz com Hamas Conflito se intensifica enquanto Israel constrói muro na fronteira com a Síria JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h26 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Negociações de paz entre Israel e terroristas do Hamas chegam a impasse

As negociações de paz entre Israel e o grupo Hamas chegaram a um impasse após duas semanas. Um representante do Hamas afirmou que só aceitarão um acordo com o fim permanente das hostilidades e a retirada completa das forças israelenses da Faixa de Gaza. Ele também ameaçou rever compromissos anteriores, como a libertação dos reféns.

Apesar de não comentar oficialmente sobre o vídeo divulgado pelo Hamas, Israel concordou em retirar suas tropas durante uma trégua de dois meses. As conversas no Catar desde o início de julho visavam uma pausa no conflito e a libertação de reféns. Contudo, surgiram tensões devido às acusações contra o Hamas por prolongar as negociações.

Simultaneamente, na fronteira com a Síria, Israel está erguendo um muro para conter confrontos entre drusos e tribos beduínas na região. Em menos de uma semana, esses conflitos resultaram em cerca de 600 mortes.

Assista ao vídeo - Negociações de paz entre Israel e terroristas do Hamas chegam a impasse

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!