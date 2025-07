SP: Homem cria perfis falsos em redes sociais para atrair crianças e adolescentes

A polícia de São Paulo descobriu que um homem criava perfis falsos em redes sociais para atrair crianças e adolescentes. Ele prometia seguidores em troca de conteúdo pornográfico. Os agentes procuraram o suspeito na casa dele, em Francisco Morato, na grande São Paulo, mas Jonas da Cruz Moreira foi encontrado no trabalho. Ele é operador de máquinas e, de acordo com a investigação, mantinha sete perfis nas redes sociais com conteúdo sexual de crianças e adolescentes. A polícia já sabe que o suspeito fez vítimas nos estados de Rondônia, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a delegada, Jonas confessou os crimes. Ele será indiciado por estupro de vulnerável, produção e divulgação de pornografia infantil, extorsão, ameaça e importunação sexual.



