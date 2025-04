Israel entrega proposta de cessar-fogo ao Egito para trégua em Gaza Proposta busca libertação de reféns e abertura de corredores humanitários JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 23h43 (Atualizado em 14/04/2025 - 23h43 ) twitter

Israel entrega para o Egito nova proposta de cessar-fogo temporário na Faixa de Gaza

Israel apresentou ao Egito uma proposta de cessar-fogo temporário de 45 dias na Faixa de Gaza, condicionada à libertação de dez reféns. O acordo prevê a criação de corredores humanitários para facilitar o acesso de alimentos e medicamentos ao território palestino, além do reposicionamento militar na região.

As Forças Armadas israelenses têm conduzido operações na busca por reféns em Gaza, com ataques a alvos do Hamas, incluindo uma fábrica de armas. Durante uma dessas operações, os militares localizaram armamentos escondidos em uma estrutura que funcionava como escola. Recentemente, um centro de comando do Hamas em um hospital também foi alvo de um ataque. Estima-se que existam cerca de 59 reféns em Gaza, com apenas 24 confirmados como vivos.

Assista em vídeo - Israel entrega para o Egito nova proposta de cessar-fogo temporário na Faixa de Gaza

