Israel estima perdas significativas do Hamas após meses de conflito Mais de 20 mil combatentes mortos; facções armadas disputam controle na região 27/06/2025 - 23h27

Israel estima que Hamas tenha perdido mais de 20 mil combatentes desde o início da guerra em Gaza

Após 20 meses de confrontos intensos em Gaza, autoridades israelenses calculam que o Hamas perdeu mais de 20 mil combatentes. Durante esse período, a infraestrutura e o arsenal do grupo foram severamente danificados. Sem o suporte crucial do Irã, o Hamas enfrenta desafios não apenas externos, mas também internos, com novas facções emergindo. Entre elas está a Força Popular liderada por Yasser Abu Shabab. Esses grupos emergentes intensificaram conflitos internos, como aqueles no Hospital de Khan Younis no sul de Gaza.

A morte de um comandante da Guarda Revolucionária do Irã em junho enfraqueceu ainda mais o apoio ao Hamas. Agora sem uma liderança centralizada forte, o grupo opera através de células independentes. As forças israelenses continuam seus ataques estratégicos, destruindo redes de túneis do Hamas e alvos como uma base no Líbano usada pelo Hezbollah. Essas operações têm como objetivo reduzir ainda mais as capacidades ofensivas dos grupos adversários, embora não haja relatos confirmados sobre baixas recentes.

