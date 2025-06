Netanyahu acredita que o fim do conflito com o Irã pode acabar com a guerra contra o Hamas

Primeiro-ministro de Israel acredita que o fim do conflito com o Irã pode ajudar a acabar com a guerra com o grupo terrorista Hamas. Hoje (26), homens armados foram flagrados em caminhões de ajuda humanitária, na Faixa de Gaza. Autoridades da região, que é controlada pelo Hamas, disseram que o grupo estava protegendo a carga e revelaram que a ação não tem envolvimento do grupo terrorista. Versão que o governo de Israel não acredita. Por isso, a entrada de ajuda humanitária no norte da Faixa de Gaza foi suspensa por dois dias, para que a situação seja investigada. Em um pronunciamento, Netanyahu disse que a vitória sobre o Irã abre o caminho para a expansão de outros acordos de paz no Oriente Médio.



