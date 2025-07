Israel negocia paz com Síria e Líbano em meio a operações contra Hamas Exército israelense alerta para riscos aos reféns durante ações em Gaza JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 21h45 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo de Israel se prepara para negociar acordos de paz com países como Síria e Líbano

O governo de Israel busca acordos de paz com Síria e Líbano enquanto intensifica operações militares na Faixa de Gaza contra o Hamas. Soldados israelenses destruíram um túnel de dois quilômetros em Khan Yunis, no sul de Gaza. A imprensa israelense divulgou que uma reunião ministerial ocorreu, onde o chefe do exército alertou sobre os riscos para a segurança dos reféns devido à expansão das operações. Entretanto, parte do governo acredita ser possível derrotar o Hamas e libertar os sequestrados simultaneamente. Atualmente, há 50 reféns na região.

Gideon Saar, chanceler de Israel, declarou que há interesse em restabelecer relações com vizinhos árabes. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que recentes conflitos abriram novas oportunidades diplomáticas no Oriente Médio, com mediação dos Estados Unidos. Uma reunião entre Netanyahu e o presidente americano Donald Trump está marcada para a próxima semana em Washington.

Assista ao vídeo - Governo de Israel se prepara para negociar acordos de paz com países como Síria e Líbano

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!