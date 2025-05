Israel planeja controlar a Faixa de Gaza Ajuda humanitária chega à região pela primeira vez desde março JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h14 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h14 ) twitter

Netanyahu anuncia que Israel controlará a Faixa de Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que o país pretende assumir o controle total da Faixa de Gaza. Nesta segunda-feira (19), cinco caminhões carregados com alimentos, água e medicamentos chegaram ao sul da região, marcando a primeira entrega humanitária desde março.

No domingo (18), o exército israelense ampliou suas operações tanto no norte quanto no sul do território. O objetivo é libertar reféns mantidos pelo Hamas há mais de um ano e meio e enfraquecer o grupo terrorista. Em Khan Younis, palestinos protestaram contra o Hamas. As negociações para um cessar-fogo mediadas pelo Catar estão paralisadas devido a um impasse.

A presença militar israelense na Faixa de Gaza continua sendo debatida. Há preocupações de que uma retirada possa fortalecer o Hamas, que controla a área desde 2007. Nos Estados Unidos, a secretária de imprensa Caroline Levitz afirmou que o presidente Donald Trump reiterou ao Hamas a necessidade urgente de libertar os reféns.

