Israel planeja controlar grande parte da Faixa de Gaza em dois meses Operação militar visa enfraquecer o Hamas e evitar sua reestruturação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h32 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Israel anuncia que controlará a maior parte da Faixa de Gaza dentro de dois meses

Israel anunciou que pretende controlar 75% da Faixa de Gaza em um prazo de dois meses, com o objetivo de enfraquecer o Hamas e impedir sua reestruturação. Nos últimos dois dias, o exército israelense realizou mais de 200 ataques no território, enquanto o Hamas retaliou lançando foguetes contra Israel. Em paralelo, uma delegação israelense está no Egito para discutir um possível acordo de cessar-fogo.

Além das operações militares, 170 caminhões com suprimentos humanitários entraram em Gaza recentemente. Fontes relataram que o Hamas teria executado quatro homens por tentarem saquear a ajuda. Enquanto isso, a Espanha propôs um embargo de armas contra Israel durante uma reunião em Madrid.

Em Jerusalém, a Marcha das Bandeiras aconteceu para celebrar o Dia de Jerusalém, marcando a ocupação da parte oriental da cidade em 1967. Em Beit Zayit, um funeral foi realizado para Yaron Lischinsky, funcionário da Embaixada Israelense em Washington, que foi morto a tiros. A Secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, participou da cerimônia.

Assista em vídeo - Israel anuncia que controlará a maior parte da Faixa de Gaza dentro de dois meses

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!