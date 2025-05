Israel relata possível morte de líder militar do Hamas em ataque Muhammad Sinwar pode ter sido eliminado em ação em Khan Younis, Faixa de Gaza JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h20 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h20 ) twitter

Israel anunciou que Muhammad Sinwar, líder militar do Hamas, pode ter sido morto em um ataque na cidade de Khan Younis, sul da Faixa de Gaza. Ele estava escondido em um túnel sob um hospital usado como centro de comando do grupo terrorista.

Em coletiva de imprensa, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu mencionou a provável eliminação de Sinwar. O grupo Hamas já havia comunicado a família sobre a morte. Sinwar assumiu o comando após a morte de seu irmão Yahya Sinwar, responsável por ataques contra Israel em outubro de 2023.

Netanyahu também declarou abertura para um cessar-fogo temporário visando a liberação de reféns. No mesmo dia, o exército israelense disparou tiros de advertência durante uma visita diplomática a Jenin e justificou que o itinerário não foi seguido conforme combinado.

Além disso, mais de 100 caminhões com ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza. No final do dia, foguetes foram lançados do norte de Gaza contra Israel, sem relatos de feridos.

