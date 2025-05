Desaparecimento de fazendeiro e amigo acende alerta na polícia de MG

O desaparecimento de um fazendeiro e de um amigo dele chama a atenção dos investigadores em Minas Gerais. A suspeita é de que eles possam ter sido vítimas de um crime. Há mais de uma semana que as buscas na propriedade da zona rural de Baldim seguem sem sucesso. Muito conhecido na cidade do interior de MG, Candido Martins, conhecido como Duzinho, foi visto pela última vez há dez dias, em uma padaria. Na fazenda onde ele mora, a polícia encontrou indícios de um crime. A poucos metros da casa tinha munição calibre 38 perto de uma peça de roupa que o sobrinho também diz ser de Duzinho. O carro do fazendeiro de 59 anos estava com um dos vidros quebrado e a chave na ignição.



