Veja como fica a previsão do tempo para esta quinta (22)

Nesta quarta-feira (21), houve muitos transtornos climáticos no Nordeste brasileiro. Recife (PE) foi marcado por ruas alagadas e quedas de árvores. A chuva continua constante e volumosa no litoral da região, enquanto o ar frio derruba as temperaturas no Sul e em algumas áreas do Sudeste. Pelas previsões meteorológicas, esta quinta-feira (22) amanhecerá gelada no Rio Grande do Sul, com formação de geada na Campanha Gaúcha. Veja a previsão do tempo pelo Brasil na reportagem.



