Jair Bolsonaro depõe à PF sobre ações de Eduardo nos EUA Ex-presidente afirmou ter enviado R$ 2 milhões ao filho por meio de Pix JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h28 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h28 )

PF ouve Bolsonaro em inquérito que investiga a suposta atuação do filho Eduardo contra autoridades

Jair Bolsonaro depôs à Polícia Federal em Brasília no âmbito de um inquérito que investiga a atuação de seu filho, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. O ex-presidente confirmou ter enviado R$ 2 milhões para sustentar Eduardo e sua família no exterior, alegando que o montante provém de doações recebidas via Pix.

O depoimento durou aproximadamente duas horas e ocorreu após a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do cargo de deputado federal, é investigado por supostas ações contra autoridades brasileiras, incluindo coação no curso do processo, obstrução de investigações e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Além disso, há relatos de que o governo dos Estados Unidos teria ameaçado impor sanções a autoridades brasileiras devido às ações atribuídas a Eduardo. O deputado licenciado declarou não possuir data para retornar ao Brasil e afirmou abrir mão dos benefícios do cargo, contando com o apoio de seus eleitores em sua permanência nos Estados Unidos.

Assista ao vídeo - PF ouve Bolsonaro em inquérito que investiga a suposta atuação do filho Eduardo contra autoridades

