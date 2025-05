Joe Biden enfrenta câncer de próstata com metástase avançada Família do ex-presidente dos EUA avalia opções de tratamento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h25 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h25 ) twitter

Família de Joe Biden avalia como será o tratamento após diagnóstico de câncer

A família de Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, está considerando as alternativas de tratamento após a confirmação de um câncer de próstata com metástase óssea em estágio avançado. O diagnóstico foi divulgado pelo gabinete do ex-presidente, que tem 82 anos, após exames realizados na semana passada.

Especialistas indicam que, no estágio 9 de uma escala que vai até 10, não existem tratamentos que possam curar a doença completamente. Biden expressou gratidão pelo apoio recebido ao publicar uma foto ao lado de sua esposa, Jill.

Diversos políticos manifestaram solidariedade ao ex-presidente. O rei Charles III enviou uma mensagem pessoal a Biden. Barack Obama destacou os esforços de Biden em promover tratamentos inovadores após perder um filho para a doença. Donald Trump desejou uma recuperação rápida e bem-sucedida.

