Jogadores acima dos 30 anos brilham no Brasileirão com experiência e gols

Idade do sucesso: evolução de treinos permite que atletas acima dos 30 anos continuem brilhando

No Brasileirão deste ano, jogadores com mais de 30 anos se destacam na lista de artilheiros, evidenciando a evolução na preparação física e nutrição esportiva. Arrascaeta, do Flamengo, lidera com oito gols, enquanto Verret, do Vasco, marcou sete dos 11 gols do time. O Mirassol conta com Reinaldo como especialista em pênaltis entre seus goleadores.

A presença de atletas experientes é valorizada não apenas entre os artilheiros, mas também nos goleiros da Série A. Fernando Miguel, do Ceará, e Fábio, do Fluminense, continuam atuando em alto nível aos 40 anos. Essa combinação de juventude e experiência ressalta que idade não é barreira para o sucesso no futebol brasileiro.

