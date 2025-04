Jovens utilizam perfis secretos no Instagram sem conhecimento dos pais O Dix é amplamente utilizado por adolescentes para compartilhar conteúdos longe da supervisão parental JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 22h09 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h09 ) twitter

Dix: jovens criam perfis secundários nas redes sociais sem conhecimento dos familiares

A criação de perfis adicionais por jovens nas redes sociais é uma tendência crescente, com destaque para o ‘Dix’, uma conta fechada ligada ao Instagram. Este tipo de conta é especialmente popular entre a geração Z. Adolescentes frequentemente mantêm a existência dela em segredo dos familiares para postar conteúdos longe do escrutínio dos pais.

Cláudia descobriu que sua filha Sofia usava um perfil secundário há cinco anos. Preocupada, ela decidiu conversar com a filha sobre a situação e encorajou um diálogo constante sobre os riscos e responsabilidades no uso das redes sociais. “Eu prefiro ser chata e pecar pelo excesso do que deixar acontecer alguma coisa mais grave”, disse Cláudia.

A Meta, empresa responsável pelo Instagram, afirma que usuários devem ter pelo menos 13 anos para criar uma conta. Perfis identificados como pertencentes a crianças são desativados para garantir a segurança digital dos menores.

