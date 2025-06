Julgamento de Lucas Paquetá é finalizado na Inglaterra Decisão sobre possível banimento do jogador sairá em até dois meses JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 00h29 (Atualizado em 05/06/2025 - 00h29 ) twitter

Julgamento que pode banir Paquetá do futebol é concluído, mas sentença ainda será publicada

O julgamento de Lucas Paquetá foi concluído na Inglaterra. Ele enfrenta acusações de má conduta e manipulação relacionadas a apostas esportivas. Caso seja considerado culpado, pode ser banido do futebol. A decisão final será divulgada em até dois meses.

Paquetá foi acusado de receber cartões amarelos intencionalmente em quatro jogos do Campeonato Inglês entre 2022 e 2023. As investigações apontam que 60 apostas foram feitas a partir da ilha de Paquetá, próxima ao Rio de Janeiro, onde vivem familiares e amigos do atleta. Desde que as acusações surgiram, o jogador nega qualquer envolvimento.

Especialistas em direito desportivo indicam que uma condenação pode encerrar a carreira do meio-campista, com penalidades variando de suspensão a multas ou até mesmo banimento do esporte. Paquetá iniciou sua trajetória no Flamengo e atualmente joga pelo West Ham. Ele não tem sido convocado para a seleção brasileira desde março, situação que afetou seu desempenho e resultou na perda de um contrato com o Manchester City.

