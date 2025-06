Julgamentos de feminicídios triplicam no Brasil em quatro anos São Paulo lidera o número de casos no país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h05 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h05 ) twitter

Número de julgamentos de feminicídios triplica no Brasil nos últimos quatro anos

Nos últimos quatro anos, o Brasil registrou um aumento significativo nos julgamentos de feminicídios, com mais de 3.700 casos julgados em 2023, segundo o Conselho Nacional de Justiça. São Paulo lidera em número de casos. Hoje, Edson dos Santos da Silva foi julgado por assassinar sua esposa Valéria Delfino na frente dos filhos no dia 13 de junho de 2023.

O crime ocorreu dentro da casa do casal e foi presenciado pelos filhos de quatro e dez anos na época. Após o ocorrido, Edson foi visto descendo as escadas do prédio com as crianças. Valéria havia manifestado o desejo de se separar após um relacionamento de 14 anos marcado por ciúmes excessivos.

O julgamento aconteceu no fórum de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. No Brasil, a pena para feminicídio varia de 20 a 40 anos de prisão. Minas Gerais possui mais de 1.600 casos aguardando julgamento.

