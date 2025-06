Juliana Marins morre após queda em penhasco em Bali Autópsia revela múltiplas fraturas e hemorragia interna como causas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h16 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h16 ) twitter

Juliana Marins teria morrido cerca de 20 minutos após uma queda de penhasco na Indonésia

Juliana Marins perdeu a vida após cair de um penhasco durante uma trilha em um vulcão na Indonésia. A autópsia revelou que ela faleceu cerca de 20 minutos após a queda devido a múltiplas fraturas que causaram hemorragia interna e danos a órgãos vitais.

O acidente ocorreu em Bali, onde lesões no tórax, ombro, coluna e coxa foram identificadas como determinantes para a fatalidade. Imagens de drone indicaram que Juliana estava viva horas após o incidente inicial, mas detalhes sobre as quedas não foram completamente esclarecidos.

O pai de Juliana está na Indonésia aguardando a liberação do corpo. No Brasil, ela será homenageada com um mirante e uma trilha em Niterói que receberão seu nome. Em paralelo, o presidente Lula decretou mudanças que permitem ao governo custear o repatriamento de cidadãos mortos no exterior quando necessário.

Assista ao vídeo - Juliana Marins teria morrido cerca de 20 minutos após uma queda de penhasco na Indonésia

