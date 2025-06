Polícia prende mulher que mandou matar a cunhada por disputa de herança em 2018

Depois de sete anos, a Polícia Civil de São Paulo conseguiu prender a mandante de um assassinato. Ela foi detida logo após desembarcar em São Paulo. O caso aconteceu em 2018. De acordo com a investigação, a empresária do interior do estado foi morta por uma disputa por herança. A mandante do crime é cunhada da vítima. Assim que o avião pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a polícia prendeu Marlene Bragagnolo de 74 anos. Segundo a investigação, Marlene foi para os Estados Unidos duas semanas atrás no mesmo dia em que a Justiça emitiu os mandados de prisão contra ela e outros quatro suspeitos de participação no assassinato.



