Juros altos afetam vendas no comércio pelo terceiro mês seguido

Redução de crédito leva a queda de vendas em junho

As vendas do comércio caíram 0,1% em junho em comparação com maio, marcando o terceiro mês consecutivo de declínio. A alta dos juros resultou em menor oferta de crédito, impactando negativamente as vendas. Em relação a junho do ano passado, houve um aumento de 0,3%, enquanto no acumulado do primeiro semestre as vendas cresceram 1,8%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgada pelo IBGE.

