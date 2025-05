Justiça bloqueia R$ 1,6 bilhão em esquema internacional de pirâmide financeira Investigações apontam prejuízos a mais de 100 mil investidores ao redor do mundo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 00h02 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h02 ) twitter

Justiça bloqueia R$ 1,6 bilhão de suposto esquema internacional de pirâmide financeira

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,6 bilhão de suspeitos envolvidos em um esquema internacional de pirâmide financeira. As investigações realizadas no Brasil e nos Estados Unidos indicam que mais de 100 mil investidores podem ter sido prejudicados globalmente.

O esquema operava com criptoativos para atrair investidores prometendo altos rendimentos, sustentando-se apenas pela entrada de novos participantes. A Polícia Federal, com apoio do FBI e outras agências americanas, revelou que o esquema movimentou expressivos valores em pouco mais de um ano.

Douver Torres Braga foi identificado como o líder do esquema. Ele foi preso na Suíça pela Interpol em fevereiro e extraditado para os Estados Unidos. As autoridades realizaram buscas em 11 locais para identificar outros envolvidos no esquema. A defesa de Braga não foi encontrada para comentar o caso.

