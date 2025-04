Polícia investiga morte de professora encontrada em terreno baldio em SP

A polícia tenta descobrir o que aconteceu com uma professora encontrada morta em um terreno baldio em São Paulo. Fernanda Bonin tinha 42 anos e tinha saído de casa para buscar os filhos. De acordo com as investigações, ela saiu do prédio onde morava de carro para se encontrar com a companheira, que tinha acabado de pedir ajuda por estar com o veículo quebrado a poucos quilômetros. Segundo a polícia, indícios apontam que a vítima foi morta por estrangulamento. O carro dela não foi encontrado e os investigadores trabalham com as hipóteses de latrocínio e homicídio.



