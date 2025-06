Justiça Federal encerra lixão em Padre Bernardo após contaminação Aterro Ouro Verde é fechado por decisão judicial devido a impacto ambiental JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h34 (Atualizado em 26/06/2025 - 22h34 ) twitter

Um dos maiores lixões de Goiás é oficialmente fechado nesta quinta (26)

A Justiça Federal determinou o encerramento das atividades do Aterro Ouro Verde em Padre Bernardo, Goiás, após um deslizamento de resíduos contaminar um córrego local. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal. Um plano de recuperação da área degradada foi exigido pela Justiça.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente coletou amostras que confirmaram a contaminação do córrego. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, muitos municípios ainda não cumpriram o prazo para encerrar seus lixões. Em Goiás, cerca de 120 lixões permanecem ativos. Para enfrentar essa questão, o Ministério Público Estadual planeja uma força-tarefa para auxiliar no fechamento desses locais.

