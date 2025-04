Justiça liberta suspeitos de roubo de celulares na zona oeste de São Paulo Suspeitos foram presos, mas soltos por falta de flagrante; quadrilha usava carros e motos para fugas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 23h27 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h27 ) twitter

Suspeitos de roubar celulares são presos na zona oeste de SP, mas ficam poucas horas detidos

Na zona oeste de São Paulo, uma quadrilha especializada em roubo de celulares foi alvo de investigação policial. Dois suspeitos, José Henrique Bezerra e Rian Pereira dos Santos, foram presos, mas liberados após poucas horas porque a Justiça considerou que não houve flagrante.

Câmeras de segurança capturaram imagens dos criminosos abordando pedestres em áreas movimentadas. Em uma das ações, uma adolescente teve seu celular roubado na saída de uma casa noturna e ficou ferida ao ser arrastada pelo assaltante. Sua mãe registrou queixa na delegacia.

As investigações indicam que o grupo usava carros e motos para facilitar as fugas. A defesa dos suspeitos afirma que eles não têm ligação com atividades criminosas, nem antecedentes policiais. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, a delegacia de Pinheiros lidera os registros de roubos e furtos de celulares neste ano, com uma média de 21 ocorrências diárias.

