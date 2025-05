Justiça mantém prisão de MC Poze do Rodo por apologia ao crime Funkeiro é acusado de associação ao tráfico; prisão ocorreu no Recreio dos Bandeirantes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 00h05 (Atualizado em 30/05/2025 - 00h05 ) twitter

Justiça mantém prisão do MC Poze do Rodo, investigado por apologia ao crime e associação ao tráfico

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão de Marlon Brendan Coelho Couto, conhecido artisticamente como MC Poze do Rodo. Ele enfrenta acusações de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas. A prisão ocorreu em sua residência em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes.

O funkeiro é acusado de realizar shows em áreas controladas pelo Comando Vermelho, onde traficantes armados estariam presentes. As investigações indicam que esses eventos eram usados para facilitar a venda de drogas e demonstrar poderio armado. A polícia também acredita que as apresentações eram financiadas por integrantes da facção criminosa.

Durante a operação policial, foram apreendidos documentos, eletrônicos e um veículo valioso na casa de MC Poze do Rodo. Ele foi transferido para uma unidade prisional enquanto aguarda o andamento das investigações sobre suas ligações com atividades criminosas através de suas músicas e performances.

