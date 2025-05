Líder do partido Aliança Democrática é nomeado primeiro-ministro de Portugal

O líder do partido Aliança Democrática foi nomeado, nesta quinta (29), primeiro-ministro de Portugal. O partido de Luís Montenegro venceu as eleições legislativas com 91 cadeiras, mas não conquistou a maioria. Agora, vai ter que negociar com o Chega, partido de direita que se tornou a segunda força política no país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!