Justiça mantém prisão de motorista após atropelamento fatal em São Caetano do Sul (SP)

Justiça determina que estudante de 26 anos que atropelou e matou duas jovens continue preso

A Justiça determinou que Breno dos Santos Sampaio, um estudante universitário de 26 anos, continue preso após ser acusado de atropelar e matar duas jovens na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. As vítimas, Isabelli Helena Costa e Isabela Priel Regis, ambas de 18 anos, foram atingidas enquanto atravessavam a via.

Câmeras de segurança capturaram o momento do acidente mostrando o veículo em alta velocidade. Apesar de Breno ter prestado socorro e o teste de embriaguez ter dado negativo, testemunhas sugerem que ele participava de um racha. A defesa nega as alegações de excesso de velocidade.

Investigações revelaram que a habilitação de Breno seria suspensa devido a infrações anteriores. Ele foi preso em flagrante por homicídio com dolo eventual e deve permanecer detido até o julgamento de um habeas corpus. As jovens serão sepultadas em São Caetano do Sul.

