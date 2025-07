Justiça mantém prisão preventiva do rapper Oruam após confronto com policiais Oruam é acusado de desacato e lesão corporal durante buscas por adolescente ligado ao tráfico JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h39 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h39 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Justiça mantém a prisão preventiva do rapper Oruam no Complexo Penitenciário de Bangu.

O rapper é acusado de desacato e lesão corporal durante confronto com policiais em busca de adolescente envolvido com o tráfico.

Bioparque confirma a morte de nove galinhas d’angola por gripe aviária e mantém área interditada.

Ministério da Agricultura informa que 284 cavalos morreram por rações contaminadas e suspende a produção da fabricante.

Minuto JR: Justiça mantém prisão preventiva do rapper Oruam

A Justiça decidiu manter a prisão preventiva do rapper Oruam, que está detido no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Ele enfrenta acusações de desacato e lesão corporal após um confronto com policiais civis durante uma operação de busca por um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

No mesmo estado, o Bioparque confirmou a morte de nove galinhas d’angola devido à gripe aviária. Quinze pessoas que tiveram contato com as aves estão sob monitoramento, e a área onde os animais eram mantidos permanece interditada. Os outros recintos do parque retomarão suas atividades no dia seguinte.

Além disso, o Ministério da Agricultura atualizou para 284 o número de cavalos que morreram após consumirem rações de uma mesma fabricante. A Justiça suspendeu a produção da empresa até que as irregularidades sejam corrigidas. A empresa afirmou que já está implementando medidas para solucionar os problemas.

