Justiça Militar de SP exonera PM acusado de matar lutador Leandro Lô

Justiça Militar de SP decide exonerar PM acusado de matar o lutador de jiu-jitsu Leandro Lô

O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo decidiu exonerar o policial militar Henrique Veloso, acusado de matar o lutador de jiu-jitsu Leandro Lô em agosto de 2022, durante uma discussão em um show na capital paulista. O julgamento foi suspenso no final de maio e ainda será remarcado.

Na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, dois caminhões colidiram e tombaram. A carga de frutas de um dos veículos ficou espalhada pelo local. Os motoristas sofreram ferimentos leves e uma faixa da rodovia foi interditada, causando um congestionamento de 13 quilômetros.

O jogador francês Dimitri Payet, ex-Vasco, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por violência psicológica contra uma advogada com quem teve um relacionamento extraconjugal por seis meses. Payet nega as acusações.

