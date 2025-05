Justiça proíbe novamente mototáxi em São Paulo após recurso da prefeitura Decisão judicial exige regulamentação em até 90 dias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 00h07 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h07 ) twitter

Justiça atende à Prefeitura e volta a proibir o serviço de mototáxi em São Paulo

A Justiça de São Paulo acatou um recurso da prefeitura e restabeleceu a proibição do serviço de mototáxi na cidade. O desembargador Eduardo Gouvêa destacou a necessidade de cautela devido à complexidade do tema e aos possíveis impactos no trânsito.

O prefeito Ricardo Nunes comemorou a decisão, mas observou que a regulamentação ainda precisa ser discutida na Câmara Municipal. A Justiça estipulou um prazo de 90 dias para que a prefeitura avance na regulamentação.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, houve um aumento de quase 20% nas mortes por acidentes de moto em São Paulo em 2024, totalizando 483 óbitos. Uma plataforma que oferece o serviço afirmou não ter sido notificada sobre a decisão, enquanto outra optou por não comentar.

