Furto de peças automotivas em SP aumenta quase 10% no primeiro trimestre de 2025

Em São Paulo, criminosos estão furtando as rodas e os pneus de carros que ficam, principalmente, estacionados na rua. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, o furto de peças de carros aumentou quase 10% nos três primeiros meses deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. As rodas e pneus furtados são revendidos a preços muito abaixo do mercado, em borracharias, lojas de peças usadas e, principalmente, pela internet, o que dificulta a fiscalização. Mesmo quando o material é recuperado, quase nunca volta para o dono.



