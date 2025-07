Laje de prédio desaba durante a madrugada em Xaxim Estrutura que sustentava caixa d'água colapsa sem deixar feridos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 22h58 (Atualizado em 07/07/2025 - 22h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Laje de prédio desaba na madrugada desta segunda (7) em Xaxim, no oeste catarinense

Na madrugada desta segunda-feira (7), uma laje de um prédio residencial em Xaxim, no oeste catarinense, desabou. A estrutura era responsável por sustentar a caixa d’água do edifício, resultando no despejo de centenas de litros de água na rua. Felizmente, ninguém ficou ferido. As autoridades estão investigando as causas do incidente.

Assista ao vídeo - Laje de prédio desaba na madrugada desta segunda (7) em Xaxim, no oeste catarinense

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!