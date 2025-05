Luís Montenegro é nomeado primeiro-ministro de Portugal Aliança Democrática precisa negociar após vitória sem maioria JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 00h09 (Atualizado em 30/05/2025 - 00h09 ) twitter

Líder do partido Aliança Democrática é nomeado primeiro-ministro de Portugal

O líder do partido Aliança Democrática, Luís Montenegro, foi designado como novo primeiro-ministro de Portugal após as eleições legislativas. O seu partido obteve 91 cadeiras no parlamento, mas não atingiu a maioria absoluta.

Para formar governo, Montenegro terá que dialogar com o Chega, partido de direita que emergiu como a segunda maior força política de Portugal.

