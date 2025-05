JR Dinheiro: Saiba o que acontece com quem não entregar a declaração do Imposto de Renda

O prazo de entrega da declaração do imposto de renda termina amanhã (30), mas ainda dá para cumprir o prazo. O contribuinte que atrasar ou não fizer a declaração poderá ser multado e ainda ficar com o CPF irregular. A multa mínima é de R$ 165,74, mas o valor pode variar de 1% a 20% do imposto devido. E dependendo do caso, o contribuinte pode ter o CPF negativado, além de ser incluído no Cadin, o Cadastro de Créditos não Quitados do setor público federal. A forma mais rápida é a declaração pré-preenchida. Que já importa várias informações da declaração do ano anterior, como rendimentos, deduções e bens, entre outros. Além de ser mais fácil, quem usa a declaração pré-preenchida tem prioridade para receber a restituição.



