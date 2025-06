Luís Zubeldía deixa o comando técnico do São Paulo Hernán Crespo é cotado para assumir a equipe tricolor JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h38 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h38 ) twitter

O técnico argentino Luís Zubeldía não está mais no comando do São Paulo. Após a derrota por 3 a 1 para o Vasco, ele comunicou sua saída à diretoria, que oficializou a decisão nesta segunda-feira (16). Durante seu período no clube, Zubeldía acumulou 38 vitórias, mas não conquistou títulos. Ele deixa o time classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

O São Paulo ocupa atualmente a décima quarta posição no Campeonato Brasileiro, com apenas duas vitórias em doze partidas. A diretoria busca um novo treinador durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Hernán Crespo é o principal candidato para assumir o cargo. Ele já teve uma passagem pelo clube em que conquistou o Campeonato Paulista em 2021 e está disponível após deixar o Al Ain.

A expectativa é que Hernán Crespo seja anunciado em breve como novo técnico do São Paulo, visando melhorar o desempenho da equipe no restante da temporada.

