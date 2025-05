Lula assina decreto que altera ensino à distância no Brasil A medida impede aulas online nos cursos de Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h19 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h19 ) twitter

Lula assina decreto que altera regras do ensino à distância no Brasil

O presidente Lula assinou um decreto que modifica as regras do ensino à distância no Brasil. A medida impede aulas online nos cursos de Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia, exigindo que sejam totalmente presenciais.

Cursos das áreas de saúde e licenciaturas poderão adotar um modelo semipresencial, com pelo menos 30% das atividades realizadas presencialmente. Instituições de ensino têm dois anos para se adaptar às novas regras. Estudantes já matriculados poderão concluir seus cursos no formato vigente na matrícula.

