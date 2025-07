Lula assume presidência do Mercosul durante cúpula na Argentina Presidente visita Cristina Kirchner e realiza reuniões bilaterais em sua primeira viagem ao país após posse de Javier Milei JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 21h58 (Atualizado em 03/07/2025 - 21h58 ) twitter

Lula assume a presidência do Mercosul durante cúpula do bloco na Argentina

O Brasil assumiu a presidência rotativa do Mercosul durante a cúpula realizada na Argentina. A viagem do presidente Lula incluiu reuniões bilaterais com os presidentes da Bolívia e do Panamá, além de um encontro com Adolfo Pérez Esquivel, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, e uma visita à ex-presidente argentina Cristina Kirchner, marcando sua primeira viagem ao país desde a posse de Javier Milei.

Entre as prioridades brasileiras no Mercosul estão o fortalecimento do comércio no bloco, o enfrentamento da crise climática e a transição energética. Durante a cúpula, o presidente argentino destacou a necessidade de cooperação regional para combater o crime organizado.

A visita à ex-presidente Kirchner ocorreu em sua residência, onde ela cumpre prisão domiciliar por corrupção. O encontro durou cerca de 45 minutos sob reforço na segurança ao redor do local. Lula retornou ao Brasil no mesmo dia, sem falar com a imprensa.

