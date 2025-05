Lula cancela compromissos externos após crise de labirintite Presidente trabalha no Palácio da Alvorada; viagens para Pernambuco e Paraíba estão mantidas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h35 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h35 ) twitter

Crise de labirintite faz Lula cancelar compromissos externos e trabalhar no Palácio da Alvorada

O presidente Lula cancelou seus compromissos externos nesta terça-feira (27) devido a uma crise de labirintite e trabalhou no Palácio da Alvorada. De acordo com assessores, ele está medicado e em bom estado de saúde. As viagens programadas para Pernambuco e Paraíba amanhã continuam confirmadas.

Na segunda-feira (26), Lula apresentou um quadro de vertigem e foi levado a um hospital em Brasília, onde foi diagnosticado com labirintite. Após o atendimento médico, decidiu-se cancelar os compromissos externos do dia seguinte.

