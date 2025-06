Lula discute ajustes em combustíveis para mitigar impactos econômicos Presidente se reúne com ministro para tratar da composição de biocombustíveis JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h32 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h32 ) twitter

Lula discute medidas para diminuir possíveis impactos econômicos do conflito entre Israel e Irã

O presidente Lula retomou suas atividades no Palácio do Planalto, onde discutiu com ministros estratégias para enfrentar os possíveis impactos econômicos decorrentes do conflito entre Irã e Israel. Em reunião com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, foram abordadas alterações na composição de combustíveis.

A decisão inclui o aumento da mistura de etanol na gasolina de 27% para 30% e a elevação do biodiesel no diesel de 14% para 15%. Essas medidas visam diminuir a dependência do Brasil em relação às importações de combustíveis fósseis, reduzindo a vulnerabilidade do país às flutuações do mercado internacional, especialmente em situações de conflito no Oriente Médio.

O Conselho Nacional de Política Energética deve oficializar essas mudanças em breve. Paralelamente, o governo brasileiro expressou preocupação com a escalada militar na região, condenando ataques a instalações nucleares e reiterando o apoio ao uso pacífico da energia nuclear. O governo também destacou a importância de uma solução diplomática e de negociações para a paz.

Lula discute medidas para diminuir possíveis impactos econômicos do conflito entre Israel e Irã

